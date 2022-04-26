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Haberler Spor Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk 

Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk 

Süper Lig'in 34.haftasında evinde Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda işini zora sokarken, Siyah-Beyazlılar, birçok alanda olduğu gibi bu sezon attığı gol sayısında da sınıfta kaldı. 34.hafta sonunda 49 golde kalan Siyah-Beyazlılar aynı periyot göz önüne alındığında 2010'dan sonra en kötü gol performansına imza attı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
26.04.2022 21:57 - Son Güncelleme: 26.04.2022 22:03
Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, büyük umutlarla başladığı yeni sezonda büyük bir yıkım yaşadı…

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Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk

Son olarak sahasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Siyah-Beyazlılar, bu maç sonrası 51 puanla 7.sırada yer almış ve Avrupa Kupaları'na katılma yolunda ağır bir darbe yemişti.

Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk

Birçok alanda geçmiş yıllara göre kötü bir grafik çizen Beşiktaş'ın bu sezonki gol performansı da tam anlamıyla sınıfta kaldı.

Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk

Siyah-Beyazlılar geride kalan 34 haftada rakip kaleye sadece 49 gol yollayabildi. Beşiktaş böylelikle bu alanda son 13 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk

Bu sezon 34 haftalık periyotta 49 gol atabilen Beşiktaş, son olarak 2009-2010'da 50 golün altına düşmüş ve o sezon 34 haftada ligde rakip filelere 47 gol gönderebilmişti.

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