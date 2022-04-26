Beşiktaş’ta kara tablo! 2009-2010’dan sonra bir ilk
Süper Lig'in 34.haftasında evinde Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda işini zora sokarken, Siyah-Beyazlılar, birçok alanda olduğu gibi bu sezon attığı gol sayısında da sınıfta kaldı. 34.hafta sonunda 49 golde kalan Siyah-Beyazlılar aynı periyot göz önüne alındığında 2010'dan sonra en kötü gol performansına imza attı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
26.04.2022 21:57 - Son Güncelleme: 26.04.2022 22:03
Son olarak sahasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Siyah-Beyazlılar, bu maç sonrası 51 puanla 7.sırada yer almış ve Avrupa Kupaları'na katılma yolunda ağır bir darbe yemişti.
Birçok alanda geçmiş yıllara göre kötü bir grafik çizen Beşiktaş'ın bu sezonki gol performansı da tam anlamıyla sınıfta kaldı.
Siyah-Beyazlılar geride kalan 34 haftada rakip kaleye sadece 49 gol yollayabildi. Beşiktaş böylelikle bu alanda son 13 sezonun en kötü performansını sergiledi.
Bu sezon 34 haftalık periyotta 49 gol atabilen Beşiktaş, son olarak 2009-2010'da 50 golün altına düşmüş ve o sezon 34 haftada ligde rakip filelere 47 gol gönderebilmişti.