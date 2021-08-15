Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe'nin gündeminde Hee Chan Hwang, Cedric Bakambu ve Alexander Sörloth yer alıyor. 3 isim için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'i umutlandıran bir gelişme yaşandı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
15.08.2021 16:11 - Son Güncelleme: 15.08.2021 16:11
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Leipzig'in Mainz ile oynayacağı maçın kadrosunda Sörloth'a yer verilmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Alman basını, Norveçli yıldızın artık tamamen gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım arayışlarına hız verdiğini belirtti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilmişti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Alman kulübü 15 milyon Euro isterken, şu ana kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi

Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor.

SON DAKİKA