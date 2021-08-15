Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth gelişmesi
Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe'nin gündeminde Hee Chan Hwang, Cedric Bakambu ve Alexander Sörloth yer alıyor. 3 isim için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'i umutlandıran bir gelişme yaşandı.
15.08.2021 16:11
- Son Güncelleme: 15.08.2021 16:11
Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilmişti.
Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor.