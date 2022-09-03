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Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İşte Kadıköy'deki karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.

03.09.2022 10:41 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:45
Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Lige iyi bir start veren ve ilk 3 maçında 7 puan alıp 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

TEK EKSİK VALENCIA
Sarı lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik Enner Valencia. Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Ekvadorlu yıldız bu akşam forma giyemeyecek

Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

53. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak. Geride kalan 52 maçta Kanarya'nın galibiyetlerde 32-9, gol sayısında da 116-53 üstünlüğü bulunuyor.

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