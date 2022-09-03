Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İşte Kadıköy'deki karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.
03.09.2022 10:41 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:45
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
TEK EKSİK VALENCIA
Sarı lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik Enner Valencia. Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Ekvadorlu yıldız bu akşam forma giyemeyecek