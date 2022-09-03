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Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe'nin onu seçme sebepleri

Uzun süre boyunca forvet transferi için uğraş veren Fenerbahçe, liste başı isimlerden Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a, Maxi Gomez'i ise Trabzonspor'a kaptırdıktan sonra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla bolca eleştiri alan Michy Batshuayi ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Peki Fenerbahçe neden Batshuayi'yi seçti? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
03.09.2022 16:42 - Son Güncelleme: 03.09.2022 17:24
Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

Aylarca forvet transferi için uğraş veren Fenerbahçe, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez isimleri üzerinde dururken, Sörloth'u Real Sociedad'a, Maxi Gomez'i ise Trabzonspor'a kaptırmıştı.

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Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

Bu isimlerle anlaşma sağlanamaması üzerine sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

Sağlık kontrollerinden geçirilen ve imzayı atan Belçikalı golcünün bonservis bedeli 3.5 milyon Euro olarak açıklandı.

Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

Kulüp, Chelsea'den transfer ettiği oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Oyuncuya yıllık 3 milyon Euro ödenecek.

Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

28 yaşındaki golcünün transferi sarı lacivertli taraftarlarda ve futbol kamuoyunda şok etkisi yaratırken, teknik direktör Jorge Jesus'un ve Fenerbahçe yönetiminin transferde sağlam gerekçeleri bulunuyor.

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