Batshuayi transferinde Jesus faktörü! İşte Fenerbahçe’nin onu seçme sebepleri

Bu isimlerle anlaşma sağlanamaması üzerine sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE BATSHUAYI TRANSFERİNİ BU PAYLAŞIM İLE DUYURDU | VİDEO