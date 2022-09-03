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Trabzonspor'un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Fırtına'nın aldığı 3 puan sonrası spor yazarları oynanan futbol ve galibiyeti değerlendirdi.

03.09.2022 10:07 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:07
Trabzonspor’un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

ZEKİ UZUNDURUKAN | İLAÇ GİBİ

Geçen sezonki şampiyonlukta joker oyuncu olarak büyük katkı veren Dorukhan'ın sakatlığı, tüm Trabzonsporlular'ı kahretti. Geçmiş olsun Dorukhan!

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Trabzonspor’un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

Abdullah Avcı, ilk 11'de Larsen'in yerine Dorukhan ile maça başlamıştı.
Visca'nın ağır sakatlığından sonra Dorukhan'ın da şok sakatlığı, şanssızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi.

Trabzonspor’un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

Çok kaliteli yıldızlara sahip Trabzonspor'un, mütevazı bir kadrosu olan Ümraniyespor karşısında özellikle ilk yarıdaki vasat görüntüsü çok şaşırtıcı.

Trabzonspor’un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

Geçen hafta Galatasaray karşısında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün kaptan olarak sahada yer alması, genç yıldızın moral ve motivasyonunu artırmak açısından önemli bir hareketti.

Trabzonspor’un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan

Trabzonspor sezon başından beri her maçta yana-geriye pas oyunu oynama konusunda adeta rekor kırıyor.

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