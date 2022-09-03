Trabzonspor'un Ümraniyespor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi: İlaç gibi 3 puan
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Fırtına'nın aldığı 3 puan sonrası spor yazarları oynanan futbol ve galibiyeti değerlendirdi.
03.09.2022 10:07 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:07
ZEKİ UZUNDURUKAN | İLAÇ GİBİ
Geçen sezonki şampiyonlukta joker oyuncu olarak büyük katkı veren Dorukhan'ın sakatlığı, tüm Trabzonsporlular'ı kahretti. Geçmiş olsun Dorukhan!
Abdullah Avcı, ilk 11'de Larsen'in yerine Dorukhan ile maça başlamıştı.
Visca'nın ağır sakatlığından sonra Dorukhan'ın da şok sakatlığı, şanssızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi.
Çok kaliteli yıldızlara sahip Trabzonspor'un, mütevazı bir kadrosu olan Ümraniyespor karşısında özellikle ilk yarıdaki vasat görüntüsü çok şaşırtıcı.
Trabzonspor sezon başından beri her maçta yana-geriye pas oyunu oynama konusunda adeta rekor kırıyor.