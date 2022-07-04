Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...
Takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim otudu. Premier Lig'de oldukça tecrübe kazanan ve Norveç Milli Takımı'nda Erling Haaland ile oynayan Joshua King'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Joshua King kimdir? Cevabı haberimizde...
04.07.2022 16:42 - Son Güncelleme: 04.07.2022 16:42
A Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertliler Norveçli golcü Joshua King ile görüşmelere başladı. İddiaya göre, oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.