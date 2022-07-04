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Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

Takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim otudu. Premier Lig'de oldukça tecrübe kazanan ve Norveç Milli Takımı'nda Erling Haaland ile oynayan Joshua King'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Joshua King kimdir? Cevabı haberimizde...

04.07.2022 16:42 - Son Güncelleme: 04.07.2022 16:42
Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

A Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertliler Norveçli golcü Joshua King ile görüşmelere başladı. İddiaya göre, oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

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Geride bıraktığımız sezonu Ozan Tufan'ın da kiralandığı Watford'da geçiren King, sezon sonunda serbest statüye geçmişti.

Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua Christian Kojo King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe Joshua King için devrede! Menajeri çağırıldı...

Futbola ülkesinin Romsas kulübünde başlayan King, kısa süre içerisinde İngiltere kulüplerinin dikkatini çekti ve Manchester United'a transfer oldu.

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