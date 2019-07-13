Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti

İKİNCİ YARI 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ikinci yarısına 7 değişik isimle çıktı. Tecrübeli teknik adam, Berke'nin yerine Harun'a, Tolgay'ın yerine Tolga Ciğerci'ye, Allahyar'ın yerine Yusuf Mert'e, Serdar'ın yerine Sadık'a, Mehmet Ekici'nin yerine Jailson'a, Ozan'ın yerine Ferdi'ye, Moses'in yerine ise Barış'a görev verdi.