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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından Abdullah Avcı ile yola devam eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni teknik direktörünün raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd'u imza aşamasına getirdi. Avcı'nın istediği 3 isimle de temaslarını sürderen siyah-beyazlı ekip transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri...

14.07.2019 10:03 - Son Güncelleme: 14.07.2019 10:05
Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Birçok isimle temas halinde olan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket ediyor.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirme amacında.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...

Kadro mühendisliğinde genç oyuncular ile tecrübeli isimleri bir arada kullanmayı düşünen Avcı altyapıdan birçok ismi A takıma davet etti.

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