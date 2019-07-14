Beşiktaş bombaları patlatıyor! Avcı'nın istediği isimler...
Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından Abdullah Avcı ile yola devam eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni teknik direktörünün raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd'u imza aşamasına getirdi. Avcı'nın istediği 3 isimle de temaslarını sürderen siyah-beyazlı ekip transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri...
14.07.2019 10:03
- Son Güncelleme: 14.07.2019 10:05
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