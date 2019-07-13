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Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber ve güzel eşi Işıl Reçber'in yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Nedeni ise ünlü çiftin yılları içerisindeki inanılmaz değişimi. Çiftin estetiksiz hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

13.07.2019 18:02 - Son Güncelleme: 13.07.2019 18:18
Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber, Türk futbolunun efsaneleri arasında. Öte yandan güzel eşi Işıl Reçber magazin sayfalarında yer buluyor kendine.

Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!

Hem Işıl Reçber hem de Rüştü Reçber'in estetikli halleri olay yaratmıştı geçtiğimiz günlerde.

Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!

Eşi Işıl Reçber'in de estetik operasyonlardan kaçınmadığı bilinen bir gerçek. Işıl Reçber geçtiğimiz senelerde bir dergiye verdiği röportajda 'Estetiğe karşı değilim, zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyarsam, yaptırabilirim. Ama her şeyin dozu olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 'beni baştan yarat' felsefesine karşıyım. Başka bir insana dönüşmeye çalışmanın, ne kadar güzel bir operasyon olsa dahi hoş görünmediğini düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Işıl Reçber'in estetiksiz haline ait görüntüler sosyal medyayı salladı. Hem Işıl Reçber'in hem de Rüştü Reçber'in eski görüntüleriyle yeni görüntüsü arasında dudak uçuklatan bir fark bulunuyor.

Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali olay yarattı!
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