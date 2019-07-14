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Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti! Bolupor 0-2 Fenerbahçe (Maç özeti izle)

14.07.2019 02:18

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İşte Fenerbahçe'nin Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın özet görüntüleri...


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