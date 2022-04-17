Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından dikkat çeken sözler: Arda Güler'in penaltı atması yanlıştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip ikinciliğini korudu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
REHA KAPSAL - DOLUDİZGİN
Bir yanda son haftaların formda takımı Fenerbahçe diğer yanda küme düşmesi kesinleşmesi için matematiksel durumu beklenen Göztepe... Tabii ki bu maçın tartışmasız favorisi sarı-lacivertlilerdi. Son haftalarda oyununu geliştiren ve mücadele gücünü artıran takıma, derbi maçından sonra taraftarlar yine takımını yalnız bırakmadı.
Orta saha oyuncuları da doğru konumlanmayıp, destek vermedi.
Rakibe ve topa yüzde 100 baskıyla gidilmedi. Kim ile Serdar'ın savunmayı uzakta kurmasıyla takımın mesafesi ve boyu uzadı. Göztepe, Fenerbahçe hatları arasına daha rahat toplar soktu. Göztepe, bu baskıyı kırdıktan sonra da çok net pozisyonlar yakaladı.
Burada skorun Fenerbahçe lehine kalmasındaki en büyük faktör Altay'ın yaptığı kurtarışlardı.