Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından dikkat çeken sözler: Arda Güler’in penaltı atması yanlıştı

Orta saha oyuncuları da doğru konumlanmayıp, destek vermedi.

Rakibe ve topa yüzde 100 baskıyla gidilmedi. Kim ile Serdar'ın savunmayı uzakta kurmasıyla takımın mesafesi ve boyu uzadı. Göztepe, Fenerbahçe hatları arasına daha rahat toplar soktu. Göztepe, bu baskıyı kırdıktan sonra da çok net pozisyonlar yakaladı.

Burada skorun Fenerbahçe lehine kalmasındaki en büyük faktör Altay'ın yaptığı kurtarışlardı.