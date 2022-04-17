The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Terim, Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili olarak da, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. "Kolay olmayacak" dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" yorumunda bulundu.