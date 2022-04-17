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The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim hakkında The Athletic'ten övgü dolu sözler geldi. The Athletic "Fatih Terim, Türk futboludur. İngiliz futbolunda ona eşdeğer birini bulmak zor, çünkü yok" dedi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
17.04.2022 11:49 - Son Güncelleme: 17.04.2022 11:49
The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Galatasaray ile bu sezon istediği başarılara ulaşamayan Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Fatih Terim The Athletic'e özel açıklamalarda bulundu.

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The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

The Ahletic, Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim, Türk futboludur. İngiliz futbolunda ona eşdeğer birini bulmak zor, çünkü yok"

The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Tecrübeli teknik adam ise Athletic'e yaptığı açıklamada, "Bir futbol adamı olarak sahip olabileceğim tüm başarıları bana Allah verdi" ifadelerini kullandı.

The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Terim, Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili olarak da, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. "Kolay olmayacak" dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" yorumunda bulundu.

The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Bu sezon Galatasaray'ın başında 27 maçta sahaya çıkan Fatih Terim, 11 galibiyet alırken 8 de mağlubiyet yaşadı. 68 yaşındaki teknik adam 1.52 puan ortalaması yakaladı.

The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Galatasaray ile Süper Lig'de 14 maçta 6 mağlubiyet alan Terim büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sarı-Kırmızılar'ın efsane teknik adamı Galatasaray ile 1 UEFA Kupası, 1 Süper Kupa, 8 Süper Lig şampiyonluğu ve 3 Türkiye Kupası kazandı.

The Athletic’ten Fatih Terim’e övgü dolu sözler: Fatih Terim Türk futboludur

Türk futbolunun en kariyerli hocası konumundaki Fatih Terim, Galatasaray dışında Fiorentina, Milan gibi dev takımları da çalıştırdı. Fatih hoca, Türk Milli Takımı'nda ise 4 dönem görev aldı.

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