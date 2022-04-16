Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Hak edilen şampiyonluk mutlaka gelecektir
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluğu 1 hafta daha erteleyen Fırtına'nın oyununu spor yazarları değerlendirdi.
YUNUS EMRE SEL - BİRAZ SÜKUNET
İçeride oynanan ve 45 dakikası beklentinin çok uzağında kalan 10. maç belki de. İlk yarı boyunca Trabzonspor'un bir şeyler oynuyor gibi görünüp paslanmış bir çember etrafında dönüp duruşunu seyrettik. Bu tip maçları sorumluluk alan futbolcuların fark yaratmasıyla oynarsınız.
Oyunun üçüncü bir göz istediği anda sahneye Hamsik çıktı. Kolaycılık yapmak yerine sorumluluk alarak Visca'yı gördü. Pozisyon da golle sonuçlandı. Nwakaeme, 2. yarı başında biraz tempo yapsa da sonra yine kendi oyununun gölgesinde serinledi. Halbuki oyun başka bir fedakarlık istiyordu ve bu fedakarlığı yapabilen her şeyiyle Hugo ve Hamsik yaptılar.
Ayrıca Trabzonspor'un, tek aksiyonu kontratak olan Karagümrük'e karşı yaptığı faul sayısı da düşündürücüydü. Abdullah Avcı da maç boyunca gergindi. Bu sadece sahadaki oyundan değil, yüz ifadelerinden de belliydi. Şu an Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey sükunet ve akıl. Ve de özeleştiri.