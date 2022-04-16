Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Hak edilen şampiyonluk mutlaka gelecektir

Ayrıca Trabzonspor'un, tek aksiyonu kontratak olan Karagümrük'e karşı yaptığı faul sayısı da düşündürücüydü. Abdullah Avcı da maç boyunca gergindi. Bu sadece sahadaki oyundan değil, yüz ifadelerinden de belliydi. Şu an Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey sükunet ve akıl. Ve de özeleştiri.