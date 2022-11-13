Arsenal’den Mohamed Elneny kararı!

ELNENY VE ARTETA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mohamed Elneny, tıpkı Arsenal'de birçok futbolcunun olduğu gibi menajer Mikel Arteta'dan çekiniyor. Futbolcu, Arteta ile ilgili görüşü sorulduğunda, "Mikel Arteta, Aubameyang'ı kadro dışı bırakmış bir menajer. Kaptana bunu yapan, diğer futbolculara ne yapmaz ki? Küçük bir hatamızda aynı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu yüzden herkes kendisine dikkat ediyor" demişti.