Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe ile dev derbiye sayılı günler kaldı! Okan Buruk’un Kadıköy karnesi zayıf

13 KEZ ÜZÜLDÜ

Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değilid. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı. Toplamda ise futbolcu ve teknik adam olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı.