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Enner Valencia depremi! Fener'den uçuyor...

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbiye odaklanırken Enner Valencia ile ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yapıldı. Yıldız ismin yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi...

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
07.01.2023 16:29 - Son Güncelleme: 07.01.2023 16:29
Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı derbiye odaklanırken Enner Valencia ilgili şok edici bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...

ENER VALENCİA YOLCU

Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yapıldı.

Fichajes'in haberine göre Ekvadorlu yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak. Habere göre Katar'daki Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan Valencia, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah ile anlaşmaya vardı.

Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...

24 maçta 15 gole imza atan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Valencia ile adı anılan Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Sharjah'ta eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic ve Paco Alcacer gibi yıldız isimler forma giyiyor.

Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...
Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...

ENNER VALENCİA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi konumundaki Enner Valencia, Sarı-Lacivertli forma altında 92 karşılaşmada 41 gol atarken 14 de asist yaptı. 3 milyon Euro piyasa değeri olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu 2020 yılında bedelsiz olarak kadroya katıldı.

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