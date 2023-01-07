Enner Valencia depremi! Fener’den uçuyor...

ENER VALENCİA YOLCU

Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yapıldı.

Fichajes'in haberine göre Ekvadorlu yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak. Habere göre Katar'daki Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan Valencia, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah ile anlaşmaya vardı.