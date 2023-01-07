Enner Valencia depremi! Fener'den uçuyor...
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbiye odaklanırken Enner Valencia ile ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yapıldı. Yıldız ismin yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi...
Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı derbiye odaklanırken Enner Valencia ilgili şok edici bir gelişme yaşandı.
ENER VALENCİA YOLCU
Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yapıldı.
Fichajes'in haberine göre Ekvadorlu yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak. Habere göre Katar'daki Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan Valencia, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah ile anlaşmaya vardı.
24 maçta 15 gole imza atan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Valencia ile adı anılan Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Sharjah'ta eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic ve Paco Alcacer gibi yıldız isimler forma giyiyor.
ENNER VALENCİA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi konumundaki Enner Valencia, Sarı-Lacivertli forma altında 92 karşılaşmada 41 gol atarken 14 de asist yaptı. 3 milyon Euro piyasa değeri olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu 2020 yılında bedelsiz olarak kadroya katıldı.