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Haberler Spor Fırtına'nın yeni 10'u Trabzon'da! İşte Enis Bardhi'nin kariyeri

Fırtına'nın yeni 10'u Trabzon'da! İşte Enis Bardhi'nin kariyeri

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavili ekip, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi ile anlaşma sağladı. Bardhi, saat 14.00'te özel uçakla Trabzon'a iniş yaptı. Peki Enis Bardhi kimdir? Cevabı haberimizde...

takvim.com.tr
11.08.2022 15:42 - Son Güncelleme: 11.08.2022 16:04
Fırtına’nın yeni 10’u Trabzon’da! İşte Enis Bardhi’nin kariyeri

Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor'da anlaşmaya varılan Enis Bardhi, Trabzon'a iniş yaptı.

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Fırtına’nın yeni 10’u Trabzon’da! İşte Enis Bardhi’nin kariyeri

Kulüp ile anlaşmaya varan Makedon yıldız, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fırtına ile 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını atacak.

Fırtına’nın yeni 10’u Trabzon’da! İşte Enis Bardhi’nin kariyeri

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yapılacak çok az işlem kaldı. Sonrasında hocalarım ve takım arkadaşlarımla buluşacağım." şeklinde konuştu.

Fırtına’nın yeni 10’u Trabzon’da! İşte Enis Bardhi’nin kariyeri

Şampiyon takımda olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirten Bardhi, "Şampiyon takımın parçası olmak çok büyük gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir motivasyon benim için." ifadelerini kullandı.

Fırtına’nın yeni 10’u Trabzon’da! İşte Enis Bardhi’nin kariyeri

PEKİ ENIS BARDHI KİMDİR?
Enis Bardhi, 2 Temmuz 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi.

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