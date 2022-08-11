Fırtına'nın yeni 10'u Trabzon'da! İşte Enis Bardhi'nin kariyeri
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavili ekip, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi ile anlaşma sağladı. Bardhi, saat 14.00'te özel uçakla Trabzon'a iniş yaptı. Peki Enis Bardhi kimdir? Cevabı haberimizde...
11.08.2022 15:42 - Son Güncelleme: 11.08.2022 16:04
Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor'da anlaşmaya varılan Enis Bardhi, Trabzon'a iniş yaptı.
Kulüp ile anlaşmaya varan Makedon yıldız, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fırtına ile 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını atacak.
PEKİ ENIS BARDHI KİMDİR?
Enis Bardhi, 2 Temmuz 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi.