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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! "Kurnazlık..."

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yapılan hakem hatalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Koç, Fatih Terim'in hakem açıklamasına cevap verirken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferlerinden ötürü kendisine teşekkür etmesini de yorumladı. Koç'un açıklamaları şu şekilde;

14.02.2019 14:45 - Son Güncelleme: 14.02.2019 14:45
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! Kurnazlık...

Sevgililer Günü'nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstereceklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! Kurnazlık...

GÖRÜNTÜLÜ SUNUM YAPTI

Fenerbahçe'nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! Kurnazlık...

Kayserispor maçında, Soldado ve Tolgay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonlarla ilgili;

Ali Koç: Gözleriyle Soldado'yu izleyerek tahrik etti. Daha sonra kırmızı kartını çıkarttı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! Kurnazlık...

Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! Kurnazlık...

Bu maçı Mensah'ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.

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