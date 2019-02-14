Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yapılan hakem hatalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Koç, Fatih Terim'in hakem açıklamasına cevap verirken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferlerinden ötürü kendisine teşekkür etmesini de yorumladı. Koç'un açıklamaları şu şekilde;
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! "Kurnazlık..."14.02.2019 14:40
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