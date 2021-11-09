Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a spor yazarlarından sert sözler: Milyonlar harcadı süt kupası bile yok!
Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Karşılaşma sonrası yönetim ve Ali Koç istifaya davet edilirken spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Usta spor yazarı, "4 sene geçmiş tık yok. Gitmiş-gelmiş 8 teknik direktör, sarf edilmiş milyonlarca Euro var." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.
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TRANSFERE 81.5 MİLYON EURO
Koç 4 sezonda transfere 81.5 milyon euro harcarken 62 transfer yaptı. Bunların 26'sı yerli 36 yabancı oyunculardan oluşuyor.
HEM LİGDE HEM KUPADA KAYIP
SEZON LİG SIRASI T.KUPASI
2018-19 6. Son 16
2019-20 7. Yarı final
2020-21 3. Çeyrek final
2021-22 7. -
8 HOCA SIFIR KUPA
Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 8 teknik adamla çalışırken hiçbiri ile şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayamadı.