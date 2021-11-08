Taraftar isyanda! Aziz Yıldırım'ın Ali Koç sözleri yeniden gündem oldu: Seni bu seyirciyle göndereceğim

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.



KAYSERİ ATAKLARINDA 'ÜÇ ÜÇ' DİYE BAĞIRDILAR

Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

YÖNETİM İSTİFA

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.





AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.





KOÇ'UN ÖNÜNÜ KESİP İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Fenerbahçe taraftarı maç sonu Ali Koç'un arabasının önünü kesip istifa etmesini istedi. Ali Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı.



'ALİ KOÇ BURAYA HESAP VER TARAFTARA'

Stad dışında yönetimi istifa çağrısı yapan taraftarlar 'Ali Koç buraya hesap ver taraftara' şeklinde tezahürat tuttu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından polis ekipleri de yoğun önlemler aldı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ AKILLARDA: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM

Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda uzun süren sessizliğini bozarken "Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan bazıları bu sözleri alıntılayıp Ali Koç'a göndermelerde bulundular.



YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez."