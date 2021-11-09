Galatasaray'dan orta sahaya bomba aday! Fatih Terim'in listesine girdi
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 12 hafta sonunda 21 puan toplayarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle orta sahanın ortasına takviye için çalışma yürüten sarı-kırmızılı ekipte son aday Lokomotiv Moskova forması giyen Beka Beka oldu. Fatih Terim'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda beğendiği ismin durumunun araştırılmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.
ALEXİS BEKA BEKA'NIN DURUMU SORULDU
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.
FRANSA LİGUE 2'DEN TRANSFER OLDU
Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Beka Beka, Fransa Milli Takımı'nın U17, U18 ve U19 formalarını da giydi.
Alexis Beka Beka kimdir?
Yaş: 20
Boy: 1,78
Mevki: Önlibero-Orta saha
Ayak: Sağ
Ülke: Fransa
Kulüp: Lokomotiv Moskova
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro