Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu
İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarından Newcastle United Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra değişiklikler de yaşanıyor. Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.
08.11.2021 19:12
- Son Güncelleme: 08.11.2021 19:12
Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.
Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.