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Haberler Spor Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarından Newcastle United Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra değişiklikler de yaşanıyor. Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.

AA
08.11.2021 19:12 - Son Güncelleme: 08.11.2021 19:12
Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United’ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.

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Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United’ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Howe ile 2024 yazına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United’ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Howe, son olarak Ağustos 2020'ye kadar Bournemouth takımını çalıştırmış o tarihten sonra ise başka takım çalıştırmamıştı.

Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United’ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Newcastle United'ta teknik direktör Bruce ile 20 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Suudi konsorsiyumu satın aldı! Newcastle United’ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.

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