Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş 05.11.2019 10:23

Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla, "Ligde operasyon var, kurgu var" söylemlerinde bulunanlar için savcılığı göreve davet etti. Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kendileri lehine bir düzen kurulduğu ve şampiyon yapılacaklarına dair ifadeler kullananlar hakkında resmi sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

"F.BAHÇE KURGU VAR DİYENLERİ ŞİKAYET EDİYOR"

"Operasyon Fenerbahçe'ye yapılıyor." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Spor medyasında görev yapan bazı yorumcular ve medya mensuplarının sezonun ilk haftası itibarıyla başlattıkları, 10. hafta itibarıyla ise artık başka bir boyuta getirdikleri 'Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var' şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz."

KOÇ, GEÇEN SEZON KURGU DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

"Kimin sesi çok çıkıyorsa, işler onun lehine gelişiyor." diyen Ali Koç, "Biz böyle bir düzen istemiyoruz. Hakem hataları konuşuluyor, sezon sonunda daha çok konuşulmaya başlandı.

Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, bu kadar kullanıldığı, VAR sistemin olduğu yerde bunların olması normal değil." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE BU SEZON DA BEKLENENİ VEREMİYOR

Ligin 10'uncu haftası itibarıyla 17 puanla 4'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar, liderlik şansını kaybettirdi. Bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik şansını da yitirdi.

Bu sezona 5-0'lık Gaziantep galibiyeti ve ardından da deplasmanda alınan 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bu hafta aldığı Kayserispor mağlubiyetiyle ile taraftarlarını şoka uğrattı.

Kayserispor'a son 5 maçta 1 kez üstünlük sağlayabilen Fenerbahçe, son yenilgisi ile 3'üncü kez sahadan üzülerek ayrılan taraf oldu.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan maçlardan 1'inde galibiyet elde ederken 1 kez de eşitlikle yetindi. Ligde 30 Ekim 2017'de Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 2 Nisan 2018'de deplasmanda 5-0'lık galibiyet elde etti.

Sonrasında oynanan 3 maçta rakibinin bileğini bükemeyen Fenerbahçe; 1 Eylül 2018'de 3-2, 8 Şubat 2019'da 1-0 ve en son dün akşamki maçta 1-0 yenilgi yaşadı. Kayserispor karşısında galibiyeti unutan sarı-lacivertliler, tabelaya istedikleri sonucu yazdıramadı.