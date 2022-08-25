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Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşılaşacak. 2-0'ın rövanşında Avusturya temsilcisi ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, mücadeleden avantajlı skoru yakalaması halinde Avrupa Ligi'nde gruplara kalan taraf olacak. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 11'de oynayacak oyuncular hakkında kararını verdi. İşte Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

takvim.com.tr
25.08.2022 16:59 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:59
Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövaş karşılaşmasında Austria Wien'i ağırlayacak.

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Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11’ler

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11’ler

Eşleşmenin ilk karşılaşmasını 2-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, galibiyetin yanında berabere kalması veya 1 farklı mağlup olması durumunda da tur atlayan taraf ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan taraf olacak.

Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11’ler

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. 3 ve üstü farklı galibiyetler durumunda ise tur atlayan taraf Austria Wien olacak.

Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! İşte muhtemel 11’ler

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ BURADA

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