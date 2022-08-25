Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag'la evinde golsüz berabere kalan Trabzonspor adını gruplara yazdıramadı. Ancak buna rağmen Trabzonspor son 1 hafta önemli bir gelirin sahibi olmayı başardı.
25.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 25.08.2022 14:30
Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olan Karadeniz Fırtınası büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu. Ancak buna rağmen Trabzonspor son 1 hafta önemli bir gelirin sahibi olmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı için 5 milyon Euro'yu kasasına koyan Fırtına, Avrupa Ligi gruplarına katılacağı için de 3.6 milyon Euro kazanacak.
Trabzonspor böylece son 1 haftada 19.1 milyon Euro gelir elde ederek kasasını doldurdu. Bordo-Mavililer, yaklaşık 345 milyonluk lira kazandı.