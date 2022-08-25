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Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag'la evinde golsüz berabere kalan Trabzonspor adını gruplara yazdıramadı. Ancak buna rağmen Trabzonspor son 1 hafta önemli bir gelirin sahibi olmayı başardı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
25.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 25.08.2022 14:30
Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olan Karadeniz Fırtınası büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu. Ancak buna rağmen Trabzonspor son 1 hafta önemli bir gelirin sahibi olmayı başardı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Son 1 haftada Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a 9.5 milyon Euro'ya gönderen Bordo-Mavililer, Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro'luk bonus kazandı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı için 5 milyon Euro'yu kasasına koyan Fırtına, Avrupa Ligi gruplarına katılacağı için de 3.6 milyon Euro kazanacak.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Trabzonspor böylece son 1 haftada 19.1 milyon Euro gelir elde ederek kasasını doldurdu. Bordo-Mavililer, yaklaşık 345 milyonluk lira kazandı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Fırtına bir haftada 350 milyon lira kazandı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı geliri daha da artacaktı.

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