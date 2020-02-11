Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng eşi Melissa Satta hakkında konuştu: Kararı eşim verecek!

Boateng yeni hocasının gelişinin etkilerinin görüldüğünü belirtip şunları söyledi: "Sergen hoca ile birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı. Atmosferde bunun da etkisi var."