Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng eşi Melissa Satta hakkında konuştu: Kararı eşim verecek!
Ara ransfer döneminin en flaş transferlerinden birine imzasını atan takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Kara kartal, ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Boateng'in Beşiktaş'a gelişi çok konuşuldu. En az Boateng kadar ilgi çeken biri daha var. O da eşi Melissa Satta. Beşiktaş ve İstanbul hakkında açıklamalar yapan Boateng "Burada bulunmaktan dolayı ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Üç yıl kalmak isterim ancak eşime de danışmam gerekir" dedi.
Sabah'ın haberine göre 'Nevzat Demir Tesisleri'ndeki buluşmada takımdaki atmosferin pozitif olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki yıldız, "Harika bir başlangıç oldu. Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi ve ben de buna katkı yaptım. Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Benim, kendimi en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu. Şu anda sözleşmeyi düşünmenin zamanı değil'dedi.
Boateng yeni hocasının gelişinin etkilerinin görüldüğünü belirtip şunları söyledi: "Sergen hoca ile birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı. Atmosferde bunun da etkisi var."