Feghouli'den Galatasaray kararı! Sezon sonu ayrılıyor mu?
Son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çeken Sofiane Feghouli, Galatasaray'daki geleceği hakkındaki kararını verdi. Sarı Kırmızılı ekibin sezon başında göndermek istediği Cezayirli yıldız gelen teklifleri kabul etmemişti. Sezon sonunda sözleşmesinde bir çıkış maddesi de bulunan başarılı oyuncunun nihai kararını yönetime bildirdiği öğrenildi.
06.03.2019 10:46
- Son Güncelleme: 06.03.2019 10:46
Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.
3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var.
Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip.
Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim.
Ayrılmayı düşünmüyorum. "Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti.
Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Devre arası Rodrigues'in satışına onay veren Fatih Terim de Feghouli'nin takımda kalması için yönetime rapor sunmuştu.