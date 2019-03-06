GaleriSpor

İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

Lucescu'nun gönderilmesinin ardından Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları ile yeni görevine merhaba diyecek. Haftaya açıklanması beklenen Milli Takım kadrosuna Şenol Güneş'in kimleri davet edeceği merak konusu oldu. İşte muhtemel Milli Takım kadrosu...

06.03.2019 12:47 - Son Güncelleme: 06.03.2019 12:47
İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takıma alınabilecek isimler ve 'Acaba dönecekler mi?' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...

İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

MERT GÜNOK - BAŞAKŞEHİR

İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

HARUN TEKİN - FENERBAHÇE

İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...

SERKAN KIRINTILI - KONYASPOR

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Feghouli'den Galatasaray kararı! Sezon sonu ayrılıyor mu?
Feghouli'den Galatasaray kararı! Sezon sonu ayrılıyor mu?