İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in kadrosu! Milli Takım'a davet edilecek muhtemel isimler...
Lucescu'nun gönderilmesinin ardından Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları ile yeni görevine merhaba diyecek. Haftaya açıklanması beklenen Milli Takım kadrosuna Şenol Güneş'in kimleri davet edeceği merak konusu oldu. İşte muhtemel Milli Takım kadrosu...
06.03.2019 12:47
- Son Güncelleme: 06.03.2019 12:47
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takıma alınabilecek isimler ve 'Acaba dönecekler mi?' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...
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