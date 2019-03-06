Fenerbahçe'den çifte bomba! Hedef Ahmed Hegazy ve Nico Gaitan

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Sarı-Lacivertli ekip Ahmed Hegazy ve Nico Gaitan transferleri için harekete geçti.

06.03.2019 10:37 - Son Güncelleme: 06.03.2019 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





