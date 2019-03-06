Fenerbahçe'den çifte bomba! Hedef Ahmed Hegazy ve Nico Gaitan
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Sarı-Lacivertli ekip Ahmed Hegazy ve Nico Gaitan transferleri için harekete geçti.
06.03.2019 10:37
- Son Güncelleme: 06.03.2019 10:37
Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erken başladı.
Sarı-lacivertliler, 2019- 20 öncesi listesine aldığı isimler arasında ilk imzayı Nico Gaitan'a attıracak.
Devre arasında anlaşma aşamasına geldiği Arjantinli futbolcunun transferini askıya almak zorunda kalan Fenerbahçe, yaz döneminde işi bitirecek.
Dalian Yifang ile olan sözleşmesi şubat ayında bittiği için Çin ekibine tazminat ödemek istemeyen Fenerbahçe, ara transferde görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi.