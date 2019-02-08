Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önceki gün vefat eden babası Talat Terim'i, Adana'da toprağa verdi. Fatih Terim'in babasının cenazesine spor camiasından pek çok isim katıldı. Gelemeyenlerden bazıları sosyal medyadan taziyelerini iletti. Fakat Terim'in babasının cenazesinde gözler bazı isimleri aradı. Tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı...
08.02.2019 10:19 - Son Güncelleme: 08.02.2019 11:03
Fatih Terim'in 94 yaşındaki babası Talat Terim hayatını kaybetti. Adana'da düzenlenen cenaze törenine futbol ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldı. Hatta Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok da katıldı.
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