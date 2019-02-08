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Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önceki gün vefat eden babası Talat Terim'i, Adana'da toprağa verdi. Fatih Terim'in babasının cenazesine spor camiasından pek çok isim katıldı. Gelemeyenlerden bazıları sosyal medyadan taziyelerini iletti. Fakat Terim'in babasının cenazesinde gözler bazı isimleri aradı. Tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı...

08.02.2019 10:19 - Son Güncelleme: 08.02.2019 11:03
Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Fatih Terim'in 94 yaşındaki babası Talat Terim hayatını kaybetti. Adana'da düzenlenen cenaze törenine futbol ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldı. Hatta Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok da katıldı.

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Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Ancak Terim'in kader birliği yaptığı o isimler cenazeye katılmadı.

Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kalabalık nedeniyle trafiği kilitlendiği törene Galatasaray, tam takım geldi.

Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Yeni transferler de kısa süre geçmesine rağmen hocalarını yalnız bırakmayarak Adana'ya geldi.

Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da takımla beraber cenazeye geldi.

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