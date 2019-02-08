Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi...

Fatih Terim'in 94 yaşındaki babası Talat Terim hayatını kaybetti. Adana'da düzenlenen cenaze törenine futbol ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldı. Hatta Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok da katıldı.

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