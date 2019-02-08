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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ama gelin görün ki, şu tarz işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız, işte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

08.02.2019 04:49 - Son Güncelleme: 08.02.2019 05:09
Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde tarzını değiştirdi.

Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

İşte Mbaye Diagne'nin yeni saç stili...

Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Mbaye Diagne

Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Mbaye Diagne

Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Yaptıkları sporun şanında mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

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