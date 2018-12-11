Fatih Terimden transfer ve ayrılık açıklaması

"Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum."



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