Fatih Terimden transfer ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den transfer ve ayrılık açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadıkları Porto maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.
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Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Şimdi başka bir sayfa açma zamanı"
"Schalke 04'ten kötü bir haber gelseydi bizim için inanılmaz bir yıkım olurdu."
"Uzun zamandur özlediğimiz, beklediğimiz bir mücadele vardı sahada."
"Seyirciyle bütünleşip Porto'ya sahayı dar ettik. Aklıma Real Madrid maçı geldi."
"Böyle oynayın da yenilin diye bir söz var bizde. Ben ve Galatasaraylılar takımdan bunu istiyor."
"Maç 3-3 olsa 4-3, 5-3 olacaktı."
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"Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum."
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