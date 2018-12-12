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Fatih Terim net konuştu: Yolları ayıracağız!

11 Aralık 2018, Salı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Terim, "Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Bu çok net" ifadelerini kullandı.


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