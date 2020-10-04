Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla yeniden lige dönüyor. Rangers maçındaki mağlubiyetin ardından bazı futbolcuların performansından memnun olmayan Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısına farklı bir 11'le çıkacağı belirtildi. İşte Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılı takım sezona iyi bir giriş yapmasına karşılık önce evinde Fenerbahçe ile berabere kaldı, ardından da Rangers'a elenerek Avrupa defterini gruplara dahi kalamadan kapattı. Steven Gerrard gibi yolun başında olan bir hoca ve görece daha düşük bütçeli bir takıma elenmek teknik direktör Fatih Terim'i oldukça kızdırdı.
SOLDA DA DEĞİŞİKLİK
Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı futbolcular, ara vermeden Kasımpaşa maçı için kolları sıvarken Terim, Rangers'a kaybeden takımda önemli değişiklikler yapma kararı aldı. Tecrübeli hocanın, İskoç ekibi karşısında özellikle maçı alıp götürmesi beklenilen ancak sahada dökülen bazı yıldızları kulübeye çekmesi bekleniyor. Bu isimlerin yerine 11'e Etebo ve Oğulcan'ın monte edileceği öğrenildi.
İŞTE KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ