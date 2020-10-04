Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılı takım sezona iyi bir giriş yapmasına karşılık önce evinde Fenerbahçe ile berabere kaldı, ardından da Rangers'a elenerek Avrupa defterini gruplara dahi kalamadan kapattı. Steven Gerrard gibi yolun başında olan bir hoca ve görece daha düşük bütçeli bir takıma elenmek teknik direktör Fatih Terim'i oldukça kızdırdı.