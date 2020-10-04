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Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

Avrupa'dan elenerek yeniden lige dönen Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala birkaç takviye yapmak için çalışmaları hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçen yönetimin son gün transferleri bitirmesi bekleniyor.

04.10.2020 09:13 - Son Güncelleme: 04.10.2020 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





