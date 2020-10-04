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Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

Avrupa'dan elenerek yeniden lige dönen Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala birkaç takviye yapmak için çalışmaları hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçen yönetimin son gün transferleri bitirmesi bekleniyor.

04.10.2020 09:13 - Son Güncelleme: 04.10.2020 09:13
Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a elendikten sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda gündem stoper ve kanat transferi...

Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

Serie A ekibi Roma'nın Marcao için ısrarcı olması nedeniyle Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılığına karşılık çalışmalarını hızlandıran Cimbom, aradığı ismi İsviçre'de buldu.

Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

MARCAO GİDERSE ALDERETE GELECEK
İsviçre basını, Galatasaray'ın Basel'de forma giyen Omar Alderete için görüşme yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan son gün bombası! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncu için Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi.

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