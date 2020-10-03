Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Usta gazeteci Hıncal Uluç hem bu mağlubiyeti hem de sarı-kırmızılı takımın gündemini değerlendirdi. Uluç, Fenerbahçe derbisi ve Glasgow Rangers karşısında alınan sonuçlardan teknik direktör Fatih Terim'i sorumlu tutup flaş ifadeler kullandı.
İşte Hıncal Uluç'un o yazısı
Geçen salı "Derbi'nin en talihsizi Fatih Terim'di" başlıklı yazımın yer aldığı köşemde Victor Hugo'nun bir lafı vardı. Aslında senin için seçmiştim o lafı Hocam.. Anlamadın. Bugün açıktan yazıyorum.. "Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur. Sadece acizler kalmakta ısrar eder!.."
Bunu seni seven bir ağabeyin olarak yürekten söylediğime de inan.. Çünkü sen tükendin Hocam.. Aslında çoktan tükenmiştin. Euro 2016'daki hezimetinin ve Milli Takım'dan kovulmanın suçunu futbolculara yükledin. Onların sana komplo kurdukları için Ayyıldızı sattıklarına inandın. Sonuç!. Türk futbolcusundan nefret ettin.
Yedeklerine dek yabancı, sahada dizilenler içinde maç başında çalınan Milli Marşımızı okuyan tek kişisi olmayan bir yabancılar lejyonunu inatla ve ısrarla sahaya sürdün. Başta yeri hala bomboş duran takımın kaptanı, oyunun lideri Selçuk'u bitirdin. Parlar gibi olan Türk futbolcuları anında sildin. Galatasaray'a milli takımda oynarken transfer olanları çöpe çevirdin. İlk fırsatta da gönderdin.
Alaçatı olayından sonra iyice dağıttın. Bu defa Feghouli ve Belhanda aşkın başladı. Bu ikisinin takımda rakipsiz olması bilinçli ya da bilinçaltı temel taktiğin oldu. Bu ikisine rakip olacak adam almadın. Olabilecek gibi olanları, yerli, yabancı, alt yapıdan genç, geleceğin umudu olmalarına bakmadan sildin, sattın.