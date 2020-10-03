Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

Bunu seni seven bir ağabeyin olarak yürekten söylediğime de inan.. Çünkü sen tükendin Hocam.. Aslında çoktan tükenmiştin. Euro 2016'daki hezimetinin ve Milli Takım'dan kovulmanın suçunu futbolculara yükledin. Onların sana komplo kurdukları için Ayyıldızı sattıklarına inandın. Sonuç!. Türk futbolcusundan nefret ettin.