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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Usta gazeteci Hıncal Uluç hem bu mağlubiyeti hem de sarı-kırmızılı takımın gündemini değerlendirdi. Uluç, Fenerbahçe derbisi ve Glasgow Rangers karşısında alınan sonuçlardan teknik direktör Fatih Terim'i sorumlu tutup flaş ifadeler kullandı.

03.10.2020 10:19 - Son Güncelleme: 03.10.2020 10:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

İşte Hıncal Uluç'un o yazısı

Geçen salı "Derbi'nin en talihsizi Fatih Terim'di" başlıklı yazımın yer aldığı köşemde Victor Hugo'nun bir lafı vardı. Aslında senin için seçmiştim o lafı Hocam.. Anlamadın. Bugün açıktan yazıyorum.. "Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur. Sadece acizler kalmakta ısrar eder!.."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

Sadece Galatasaray değil, Türk Futbol Tarihi'nin de en büyük kulüp başarısına imza atan sana, bugün çok açık ve çok net söylüyorum Hocam.. Kulübün teknik ve futbol direktörlüklerini bırak. Galatasaray Tarihi'ne dön ve artık hep orda kal Hocam!..

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

Bunu seni seven bir ağabeyin olarak yürekten söylediğime de inan.. Çünkü sen tükendin Hocam.. Aslında çoktan tükenmiştin. Euro 2016'daki hezimetinin ve Milli Takım'dan kovulmanın suçunu futbolculara yükledin. Onların sana komplo kurdukları için Ayyıldızı sattıklarına inandın. Sonuç!. Türk futbolcusundan nefret ettin.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

Yedeklerine dek yabancı, sahada dizilenler içinde maç başında çalınan Milli Marşımızı okuyan tek kişisi olmayan bir yabancılar lejyonunu inatla ve ısrarla sahaya sürdün. Başta yeri hala bomboş duran takımın kaptanı, oyunun lideri Selçuk'u bitirdin. Parlar gibi olan Türk futbolcuları anında sildin. Galatasaray'a milli takımda oynarken transfer olanları çöpe çevirdin. İlk fırsatta da gönderdin.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e flaş sözler: Köşene çekil hocam, Alaçatı'ya git

Alaçatı olayından sonra iyice dağıttın. Bu defa Feghouli ve Belhanda aşkın başladı. Bu ikisinin takımda rakipsiz olması bilinçli ya da bilinçaltı temel taktiğin oldu. Bu ikisine rakip olacak adam almadın. Olabilecek gibi olanları, yerli, yabancı, alt yapıdan genç, geleceğin umudu olmalarına bakmadan sildin, sattın.

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