Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i

İlk devreyi 27 puan toplayarak lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, ikinci yarının ilk haftasında evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Seyircisi önünde kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile birlikte Linnes'in de lisansı çıktı. Emre Akbaba'nın da yeniden sahalara dönmesiyle elinde alternatifli bir kadro olan Fatih Terim'in sürprize imza atarak birçok yeni isme forma vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray - Denizlispor maçı 11'leri...

19.01.2020 10:09 - Son Güncelleme: 19.01.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





