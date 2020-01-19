Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i
İlk devreyi 27 puan toplayarak lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, ikinci yarının ilk haftasında evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Seyircisi önünde kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile birlikte Linnes'in de lisansı çıktı. Emre Akbaba'nın da yeniden sahalara dönmesiyle elinde alternatifli bir kadro olan Fatih Terim'in sürprize imza atarak birçok yeni isme forma vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray - Denizlispor maçı 11'leri...
19.01.2020 10:09
- Son Güncelleme: 19.01.2020 10:09
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta müsabakasında bugün Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak.
Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İlk devrenin son maçında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Aslan, bugün de Denizli engelini geçerek ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak amacında...
Galatasaray rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılılar, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.
Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başarırken Denizlispor ise Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
İŞTE GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ 11'LERİ