Çağlar Söyüncü dünya devinin transfer listesinde
İngiltere Premier Lig'de bu sezon sergilediği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren milli yıldız Çağlar Söyüncü, başarılı performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti. Katalan ekibi Barcelona da milli yıldızı yakın takibe alırken, sezon sonu transfer etmek için çalışmalara başladı.
19.01.2020 11:19
- Son Güncelleme: 19.01.2020 11:20
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezonki parmak ısırtan performansıyla önemli kulüplerin takibinde...
Ligde topladıkları 45 puanla 3. sırada bulunan Leiceester'ın bu sezonki dikkat çekici başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü için kulübüne teklifler gelmeye devam ediyor.
Juventus forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası A Milli Takım'ın EURO 2020'de büyük beklentileri olduğu milli yıldız için son olarak dünya devinin devreye girdiği ortaya çıktı.
Mücadeleci ve azimli futboluyla alkış toplayan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibi Barcelona'nın gözdesi konumuna geldi. 25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonu için Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.
Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine ocakta herhangi bir girişimde bulunmayı planlamayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.