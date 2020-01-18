Galatasaray'a transferi kesindi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer

"O en çok parayı sever.", "Üç yıl boyunca hem Fenerbahçe'den, hem Galatasaray'dan hem de Sarıyer'den maaş aldı.", "Galatasaray maçında, daha önce Ergun Gürsoy'dan Galatasaray'a geleceğim diye para almıştı.", "Galatasaray'la anlaşıp sarı-kırmızılı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi. Sonra Fenerbahçe'ye gidip 'Bakın Galatasaraylı oluyorum' diye pazarlık yaptı. Sonunda Galatasaray'ı bırakıp Fenerbahçeli oldu.", "Fenerbahçe onu Bodrum'a kaçırdı." bunların hepsi Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen hakkında söylenen sözler.