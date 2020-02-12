Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'a 3 talip birden

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Premier Lig ekipleri devreye girdi. İngiliz haber siteleri Ozan Tufan için Everton, Southampton ve Sunderland'in birbiriyle yarış içerisinde olduğunu yazdı. Haberde bu transfer önündeki en büyük engel olarak 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli gösterildi.

12.02.2020 07:45 - Son Güncelleme: 12.02.2020 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





