Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekipte genç oyuncu Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Antalyalı'nın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte sosyal medyada Galatasaray taraftarının verdiği Taylan Antalyalı tepkileri...
28.12.2019 21:42
- Son Güncelleme: 28.12.2019 21:47
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