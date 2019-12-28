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Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekipte genç oyuncu Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Antalyalı'nın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte sosyal medyada Galatasaray taraftarının verdiği Taylan Antalyalı tepkileri...

28.12.2019 21:42 - Son Güncelleme: 28.12.2019 21:47
Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği maçta Taylan Antalyalı performansıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı

Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmazken, sosyal medyada Taylan Antalyalı fırtınası esti.

İşte sosyal medyada Taylan Antalyalı tepkileri...

Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı
Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı
Galatasaray taraftarı mest oldu! Taylan Antalyalı'nın performansı sosyal medyayı salladı
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