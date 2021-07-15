Fatih Terim La Gazzetta dello Sport'a Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferini değerlendirdi: Zirvede kalmak için Inter'i seçti

MILAN TARAFTARINI KIZDIRACAK SÖZLER

Kulübede ben vardım. Benim için de önemliydi. Yeniden milli takımın başına geçtiğim dönemdi. Büyük gururla bakıyorum ve Türk çocukları için örnek olarak görüyorum. Hakan kendi kaderini kendi belirleyebilir. Zirvede kalmak için Inter'i seçti.