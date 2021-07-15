Fatih Terim La Gazzetta dello Sport'a Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferini değerlendirdi: Zirvede kalmak için Inter'i seçti
İtalyanların yakından tanığı Fatih Terim La Gazzetta dello Sport gazetesine Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferini değerlendirdi. Terim'in Çalhanoğlu için söyledikleri ise Milan taraftarını kızdıracak cinsten. Terim sözlerinde "Zirvede kalmak için Inter'i seçti. Milano'nun bir diğer takımından 4 yılın ardından geçmiş olması sürpriz değil. Artık ülkeyi de ligi de tanıyor. En iyisini nasıl verebileceğini biliyor." ifadelerine yer verdi.
15.07.2021 16:33
- Son Güncelleme: 15.07.2021 16:42
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan'dan Inter'e transfer olmasının, hem kulüp hem oyuncu için iyi tercih olduğunu belirtti.
Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olması ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini nasıl değerlendirdiği sorulan Terim, "Her şeyden önce çok mutluyum. Hakan'a hayranım ve ona güveniyorum. Onu Karlsruhe'de oynadığı dönemden takip ediyorum. 2013'te ilk kez Türkiye için oynadı. 19 yaşındaydı.