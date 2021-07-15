Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 22'lik sevgilisi Lisaveti Karibskaya için kesenin ağzını açtı! Herkesin gözüne gözüne soktu
Süper Lig'de oldukça olaylı geçen bir sürecin ardından Beşiktaş'la yeniden anlaşma sağlayan 48 yaşınaki teknik direktör Sergen Yalçın şimdilerde hem kariyerindeki hem de aşk hayatında mutluluğun keyifini sürüyor. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran teknik adamın 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile de aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift Alaçatı'da görüntülenmişti. Şimdi de Yalçın, sevgilisi için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
15.07.2021 16:30
- Son Güncelleme: 15.07.2021 16:30
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Yalçın, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.
Snob Magazin'in haberine göre; Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşayan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevgilisine tektaş yüzük hediye etti.
Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi. Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.