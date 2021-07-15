Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 22'lik sevgilisi Lisaveti Karibskaya için kesenin ağzını açtı! Herkesin gözüne gözüne soktu

ÜNLÜ ÇİFTTEN ALAÇATI ÇIKARTMASI

Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında almıştı. Çeşme'yi tercih eden ünlü teknik adamın birlikte tatil yaptığı isim ise Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ydı.