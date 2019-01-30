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Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının hemen ardından iki ismi daha renklerine bağladıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...

30.01.2019 19:25 - Son Güncelleme: 30.01.2019 19:25
Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Diagne'yi kadrosuna kattığı iddia edilen Galatasaray'da diğer hedef Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet.

Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.

Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Sarı-Kırmızılı ekibin, Trezeguet transferinde nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.

Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Süper Lig'deki en kaliteli futbolcular arasında yer alan Trezeguet de Galatasaray'a katılırsa, son yıllarda ofans gücü en yüksek ekip ortaya çıkabilir.

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