Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...

Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının hemen ardından iki ismi daha renklerine bağladıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...

30.01.2019 19:25 - Son Güncelleme: 30.01.2019 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





