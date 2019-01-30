Fatih Terim gözünü kararttı! Diagne'den sonra 2 transfer daha...
Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının hemen ardından iki ismi daha renklerine bağladıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...
30.01.2019 19:25
- Son Güncelleme: 30.01.2019 19:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Diagne'yi kadrosuna kattığı iddia edilen Galatasaray'da diğer hedef Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet.
24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.
Sarı-Kırmızılı ekibin, Trezeguet transferinde nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.
Süper Lig'deki en kaliteli futbolcular arasında yer alan Trezeguet de Galatasaray'a katılırsa, son yıllarda ofans gücü en yüksek ekip ortaya çıkabilir.