Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Son pazarlıklarda Kasımpaşa ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındı. Diagne hakkında ortaya çıkan gerçek sarı kırmızılı taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Mbaye Diagne attığı gollerin ardından taktığı maske ve "lakabıyla" gündeme damga vurdu.

30.01.2019 21:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





