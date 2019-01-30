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Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Son pazarlıklarda Kasımpaşa ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındı. Diagne hakkında ortaya çıkan gerçek sarı kırmızılı taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Mbaye Diagne attığı gollerin ardından taktığı maske ve "lakabıyla" gündeme damga vurdu.

30.01.2019 21:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 21:40
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer etmek için uzun çaba sarfettiği ve renklerine bağladığı iddia edilen golcü oyuncu Diagne hakkında ortaya çıkan gerçek sarı kırmızılı taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Mbaye Diagne attığı gollerin ardından taktığı maske ve "lakabıyla" gündeme damga vurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

FERNANDO - AHTAPOT

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

ANDERSON SOUZA CONCEİÇÃO - TALİSCA ( TAHTA BACAK)

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

SALİH DURSUN - İLK İNSAN

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

ALEXANDRE PATO - ÖRDEK

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