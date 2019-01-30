Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

Nantes kulübünden, Cardiff City'e transfer olan ancak uçağı radardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'dan yeni haberler. Emiliano Sala'nun uçağına ait olduğu düşünülen parçalar karaya vurdu...

30.01.2019 17:41 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





