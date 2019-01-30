Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu
Nantes kulübünden, Cardiff City'e transfer olan ancak uçağı radardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'dan yeni haberler. Emiliano Sala'nun uçağına ait olduğu düşünülen parçalar karaya vurdu...
30.01.2019 17:41
- Son Güncelleme: 30.01.2019 17:44
Dünya günlerdir Emiliano Sala'dan gelecek bir haberi bekliyor. 23 Ocak'ta Nantes'dan Cardiff'e doğru uçarken radardan kaybolan uçağı arama çalışmalarına sonuca ulaşılamamıştı.
ENKAZINDAN PARÇALAR BULUNDU
ancak yeni gelen bir habere göre Sala'yı taşıyan Piper Malibu tipi uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaz parçaları bulundu.
AFP'nin geçtiği habere göre Fransa'nın kuzeyindeki Contentin Yarımadası'daki sahile Sala'nın uçağına ait olduğu sanılan koltuk parçaları vurdu.
NELER OLMUŞTU?
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin dört gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan hala haber alınamıyor.
Pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.