GaleriSpor

Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

Nantes kulübünden, Cardiff City'e transfer olan ancak uçağı radardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'dan yeni haberler. Emiliano Sala'nun uçağına ait olduğu düşünülen parçalar karaya vurdu...

30.01.2019 17:41 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:44
Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

Dünya günlerdir Emiliano Sala'dan gelecek bir haberi bekliyor. 23 Ocak'ta Nantes'dan Cardiff'e doğru uçarken radardan kaybolan uçağı arama çalışmalarına sonuca ulaşılamamıştı.

Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

ENKAZINDAN PARÇALAR BULUNDU

ancak yeni gelen bir habere göre Sala'yı taşıyan Piper Malibu tipi uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaz parçaları bulundu.

Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

AFP'nin geçtiği habere göre Fransa'nın kuzeyindeki Contentin Yarımadası'daki sahile Sala'nın uçağına ait olduğu sanılan koltuk parçaları vurdu.

Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

NELER OLMUŞTU?

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin dört gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan hala haber alınamıyor.

Emiliano Sala'nın uçağına ait parçalar bulundu

Pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 4'ü birden gidiyor...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 4'ü birden gidiyor...