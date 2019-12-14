Ersun Yanal transfer listesini yönetime sundu! Liste sızdı... İşte gidecek ve gelecek isimler...

2018-2019 sezonunu 'kara sezon' ilan eden Fenerbahçe'de, bu sezonun başında yeni bir takım oluşturulmuştu. Ancak Sarı-lacivertliler için bu da yeterli olmadı. Gözler ara transfer döneminde. Bazı isimlerin performansından belli olmayan teknik ekibin, birkaç mevkiye de takviye yapma planının olduğu biliniyordu. İşte Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler listesi...

14.12.2019 14:23 - Son Güncelleme: 14.12.2019 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





