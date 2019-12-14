Ersun Yanal transfer listesini yönetime sundu! Liste sızdı... İşte gidecek ve gelecek isimler...
2018-2019 sezonunu 'kara sezon' ilan eden Fenerbahçe'de, bu sezonun başında yeni bir takım oluşturulmuştu. Ancak Sarı-lacivertliler için bu da yeterli olmadı. Gözler ara transfer döneminde. Bazı isimlerin performansından belli olmayan teknik ekibin, birkaç mevkiye de takviye yapma planının olduğu biliniyordu. İşte Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler listesi...
14.12.2019 14:23
- Son Güncelleme: 14.12.2019 14:31
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.