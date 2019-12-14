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Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Ozan Tufan ile Fenerbahçe arasında yapılan ilk toplantıda maaş konusunda pürüz çıkmıştı ancak sorunlar giderildi ve taraflar uzlaştı. Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'la 4 yıllık anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun toplamda 50 milyon lira kazanacağı öğrenildi.

14.12.2019 12:04 - Son Güncelleme: 14.12.2019 12:10
Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı takımda tutmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcu, 4 yıl daha takımda kalacak.

Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

YILLIK 12 MİLYON TL KAZANACAK
Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralandıktan sonra kendine gelen ve kariyeri yeniden yükselişe geçen Ozan, Fenerbahçe'de de aynı istikrarını sürdürüyor.

Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Başarılı futboluyla hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren 24 yaşındaki orta saha, kulübüyle yeni kontrat yapacak.

Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Bir süredir sarı-lacivertli yöneticiler ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'le görüşen Ozan, 4 yıllık anlaşmayı kabul etti.

Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Ozan ile Fenerbahçe arasında yapılan ilk toplantıda maaş konusunda pürüz çıkmıştı ancak sorunlar giderildi ve taraflar uzlaştı.

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