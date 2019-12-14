Ozan Tufan'dan 50 milyona 4 yıllık imza

Ozan Tufan ile Fenerbahçe arasında yapılan ilk toplantıda maaş konusunda pürüz çıkmıştı ancak sorunlar giderildi ve taraflar uzlaştı. Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'la 4 yıllık anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun toplamda 50 milyon lira kazanacağı öğrenildi.

14.12.2019 12:04 - Son Güncelleme: 14.12.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





