Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Beşiktaş'ın, Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı ve geldiği günden bu yana hem özel hayatı hem de oynadığı futbolla gündemden düşmeyen Loris Karius'ın nişanlısı Sophia Thomalla verdiği pozlarla kelimenin tam anlamıyla 'olay' çıkardı. Loris Karius için sürekli İstanbul'a gidip gelen Thomalla, Almanya'da bir kamyoncu dergisinin takvimi için pozlar verdi. Bu pozlar sosyal medyada çok konuşuldu.

14.12.2019 14:58 - Son Güncelleme: 14.12.2019 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





