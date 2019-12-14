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Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Beşiktaş'ın, Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı ve geldiği günden bu yana hem özel hayatı hem de oynadığı futbolla gündemden düşmeyen Loris Karius'ın nişanlısı Sophia Thomalla verdiği pozlarla kelimenin tam anlamıyla 'olay' çıkardı. Loris Karius için sürekli İstanbul'a gidip gelen Thomalla, Almanya'da bir kamyoncu dergisinin takvimi için pozlar verdi. Bu pozlar sosyal medyada çok konuşuldu.

14.12.2019 14:58 - Son Güncelleme: 14.12.2019 15:21
Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, magazin gündemine damga vuruyor.

Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Bunun en önemli sebeplerinden biri nişanlısı Sophia Thomalla.

Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman dergisi için kamera karşısına geçti.

Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

DERGİNİN 2020 TAKVİMİ İÇİN POZ VERDİ

Schuettflix dergisinin 2020 takvimi için birbirinden çarpıcı pozlar veren Thomalla, adından söz ettirdi.

Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu

Bir kepçenin içinde üzerine kum dökülmüş halde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Thomalla, vinç, kamyon, dozer gibi araçlarla verdiği farklı pozlarla takvim yapraklarını süsledi.

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